Dereköy Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması - Son Dakika

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda, modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, modernizasyon çalışmaları kapsamında çalışmaların yürütüldüğü binalarda ve gümrük sahasında incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Ilık, burada yaptığı konuşmada, çalışmalar ile Dereköy Sınır Kapısı'nın modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini, yakın zamanda tamamlanacağını ifade eden Ilık, yıllardır kentin ihtiyacı olan modern bir tesisin Kırklareli'ne kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Hizmet kalitesinin de artacağını aktaran Ilık, "Ülkemizi ziyaret eden turistleri karşılama noktamızın bu eski görünümünden kurtulması ve hizmet kalitesinin gelişecek olması ilimiz ve ülkemizin imajı için çok önemli. Ülkemizde modernize edilmemiş çok az sayıda sınır kapısı kalmıştı, bunlardan biride Dereköy Sınır Kapısı'ydı. İnşaat sürecini yakından takip ediyoruz. Yüklenici firma en hızlı şekilde tamamlamak için çalışıyor. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olan Dereköy Sınır Kapımız ülkemizdeki diğer kapılar gibi modern mimarisi, yeni yüzü ve kaliteli hizmetiyle yabancıların gözünde güzel bir intiba oluşturacak." diye konuştu.