Dereler MASKİ ile daha güvenli - Son Dakika

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına dere temizlik ve panel çit çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinden geçen derede bir kilometrelik dere temizlik çalışması ve 800 metrelik panel çit imalatı gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte çalışmaların yapıldığı alanda incelemede bulundu.

Başkan Ergün'ün talimatları doğrultusunda hizmetler devam edecek

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde dere temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Manisa'da artık yağışlı günlere girdik diyebiliriz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Atatürk mahallesinden geçen dere yatağında büyüyen otları ve biriken malzemeleri temizledik. 800 metre uzunluğunda panel çit imalatı da yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

10 gün süren titiz bir çalışma yapıldı

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Bir yapay, 4 doğal derenin bir arada geçtiği Manisa'mızdaki tek mahalle olan Atatürk mahallemizde sel ve taşkın riskini en aza indirebilmek ve halkımızın daha güvenli bir kış geçirmesini sağlamak için deremizde 10 gün süren titiz bir temizlik çalışması yapıldı. Şahsım ve mahalle halkım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.