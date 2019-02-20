Son Dakika Haberleri: Derelerde Islah Çalışması Yapıldı

Derelerde Islah Çalışması Yapıldı

1 saat önce

Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı, yapılan ıslah çalışmaları ile birlikte derelerde olası taşkın riskinin önüne geçtiklerini söyledi.

Derelerde Islah Çalışması Yapıldı, System.String[]
Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı, yapılan ıslah çalışmaları ile birlikte derelerde olası taşkın riskinin önüne geçtiklerini söyledi.

Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı yaptığı açıklamada, "Yerköy'de Sedir, Zencir, Lalelik, Bazlamaç ve İnandık Çaylarında meydana gelen taşkınlardan toplam 13 adet köy etkilenmiştir. Kurumumuzca makine imkanları ölçüsünde, toplu makineli çalışma planlandı. Arslanhacılı Köyünde yapılan makineli çalışma tamamlanarak derenin mansap şartları iyileştirildi ve olası taşkın riski minimize edildi. Köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza dere ıslahı çalışmamız hayırlı olsun" dedi.

Köy muhtarları da Yerköy Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı'ya köylerde yapılan dere ıslah çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Sekili, Köseli, Yenimahalle, Yerköy, Güncel
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