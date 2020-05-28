Dereli Atatürk İlkokulunda "Aile Sağlığı Etwinnig" projesi - Son Dakika

Dereli Atatürk İlkokulunda "Aile Sağlığı Etwinnig" projesi

Giresun'un Dereli ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aile Sağlığı Etwinnig" projesiyle aile sağlığı kavramı fiziki sağlık ve aile içi etkileşim boyutuyla ele alınıyor.

Dereli Atatürk İlkokulunda

Giresun'un Dereli ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aile Sağlığı Etwinnig" projesiyle aile sağlığı kavramı fiziki sağlık ve aile içi etkileşim boyutuyla ele alınıyor.

Okul öğretmeni ve proje yürütücü Tuğçe Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin mart ayında başladığını söyledi.

Durmuş, projeyle aile sağlığı kavramının hem fiziki sağlık hem de aile içi etkileşim boyutuyla ele aldığını ifade ederek, "Bu proje ile koronavirüs salgını döneminde de aileleri eğitim öğretimin içine katarak sağlıklı bir gelişim sürecinde eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlanmıştır." dedi.

Proje kapsamında meydan okuma, ortak şiir seslendirme, web araçlarıyla hazırlanan anketler, oyunlar, ortak hikaye yazma gibi birçok farklı etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Durmuş, öğrenciler ile velilerin eğlenceli ve eğitici zaman geçirmelerinin sağlandığını da sözlerine ekledi.

Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dereli Atatürk İlkokulunda 'Aile Sağlığı Etwinnig' projesi - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı         
13:52
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı         
13:15
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı         
13:14
Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım         
13:11
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi         
13:07
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı         
13:04
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı         
12:57
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı         
12:41
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı         
12:18
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu         
12:18
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu         
12:16
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti         
12:08
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak         
12:05
Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı Kimyasal cilt temizleme losyonunu kullananların yüzleri yandı! Hemşire korkunç fotoğrafları bir bir paylaştı         
11:56
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı         
11:47
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira         
11:40
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü         
11:36
Boşanma aşamasındaki karısının Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi         
11:27
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi         
11:18
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu         
11:10
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry karnı burnunda mayo giyip denize koştu Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry karnı burnunda mayo giyip denize koştu         
11:09
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor         
11:07
Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı         
11:05
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi         
11:03
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu         
11:02
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı         
10:59
PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi PKK, Siirt'i kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi         
10:56
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 14:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereli Atatürk İlkokulunda "Aile Sağlığı Etwinnig" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]