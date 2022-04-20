Dereli Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Alınan tedbirler afeti önledi" - Son Dakika
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Dereli Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Alınan tedbirler afeti önledi"

20.04.2022 19:02

Dereli Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Alınan tedbirler afeti önledi" Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu: "Şu an deredeki su seviyesi 2020 yılında yaşanan sel sularından daha da yüksek;

Dereli Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Alınan tedbirler afeti önledi"

Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu:

"Şu an deredeki su seviyesi 2020 yılında yaşanan sel sularından daha da yüksek; Bizler tedbirimizi almayı sürdürüyoruz"

GİRESUN - Giresun'da Aksu Deresi'nin debisinin yükselmesiyle korku ve panik yaşanan Dereli ilçesinde alınan tedbirler nedeniyle dün gece bir facianın yaşanmadığı belirtildi.

Hızlı eriyen kar suları ve yağan yağmurla birlikte Dereli ilçesi içerisinden geçen Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini ve ilçe merkezindeki yolda çökmeye neden olduğunu belirten Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, alınan tedbirler ile yeni bir felaketin önüne geçildiğini söyledi. Şenlikoğlu, "Dün dere sularının yükseldiğini görünce geniş çaplı tedbir ve önlemler alarak vatandaşları da duyarlı olması yönünde uyardık. Gerek belediyemizin gerekse, DSİ'nin iş makinaları gece boyunca teyakkuzdaydı. Yer yer küçük çaplı heyelanlar yaşansa da önemli bir olumsuzluk söz konusu değil. Sadece ilçe merkezimizde tarihi kemer köprü ile Ulu Camiinin bulunduğu arada bir çökme meydana geldi. Burada tarihi kemer köprü nedeniyle yeterince bir çalışma yapılamamıştı. Buranın dışında ilçe merkezimizde de bir olumsuzluk söz konusu değil. Bir kez daha görüldü ki derenin istinat duvarlarının yükseltilmesi ve diğer tedbirler yerinde olmuştur. Ayrıca ifade etmek gerekir ki şu an deredeki su seviyesi 2020 yılında yaşanan sel sularından daha da yüksek. Bizler tedbirimizi almayı sürdürüyoruz" dedi.

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Giresun, Dereli, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereli Belediye Başkanı Şenlikoğlu: 'Alınan tedbirler afeti önledi' - Son Dakika


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