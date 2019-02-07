Dereli Belediyesinin Çalışmaları

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, daha modern ve yaşanabilir bir kent için çalışmaların sürdürüldüğü bildirdi.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, daha modern ve yaşanabilir bir kent için çalışmaların sürdürüldüğü bildirdi.



Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak planladıkları şekilde ilçeye hizmetlerin sürdürüldüğünü belirtti.



Altyapı çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade eden Şenlikoğlu, kent genelinde üst yapı hizmetlerinin de devam ettiğini kaydetti.



Daha yaşanabilir bir Dereli oluşturmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları aktardı:



"Üst yapı çalışmaları Dereli'nin her noktasında devam ediyor. İlçemizdeki sokak ve caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Altyapısı tamamlanan, eskimiş ve bozulmuş yollarda sürdürdüğümüz çalışmalarımız havaların da güzel gitmesiyle birlikte hızlandı."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü İnşaat Firması Neo Yapı Konkordato İlan Etti

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz

MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı