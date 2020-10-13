Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek - Son Dakika

Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek

13.10.2020 14:39
Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek, System.String[]

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe olan Dereli ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe olan Dereli ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dereli'de riskli ve hasarlı binaların yıkım işlemleri tamamlanırken alt yapı ve üst yapı çalışmaları başladı. Yıkılan hasarlı binaların yerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak olan konutların ise temel atma faaliyetleri başladı.

Dereli'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ'nin temel atma faaliyetlerine başladığını söyleyen Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Bu afetlerin tekrarlanmaması adına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla daha güvenli ve daha estetik bir ilçe oluşturmak adına devletimiz maddi fedakarlık altına girerek kentsel dönüşüm başlatıldı. Bununla beraber yıkım çalışmaları başladı. Yaklaşık 140 bina yani yaklaşık 400 daire ve işyeri boşaltıldı ve yıkıldı. İsteyene parası nakdi olarak ödendi, istediğin yerde hayatını kurabilirsin, dedi. Ama bizlerin ve devletimizin tercihi öncelikli olarak insanlarımızın burada yaşamalarıdır. Kimsenin buradan gitmesini istemiyoruz ama tercih vatandaşımızındır. Ödemeleri yapılanların bazıları merkez ilçeden ev aldı, bazıları da buradaki işyerlerini ve daireleri bekliyor. TOKİ'de ilk etapta yaklaşık 270 konut inşa edecek. Onlarda 2+1, 3+1 daireler ve modern iş yerleri olacak" dedi.

"Gurbetçilerimiz için de konut inşa edilmesini talep edeceğiz"

Kentsel dönüşüm kapsamında Dereli'ye yerleşmek isteyen gurbetteki vatandaşların talepleri olduğunu belirten Başkan Şenlikoğlu, "İlk başlarda insanlarımızda moralsizlik vardı ama biz şunu gördük. İlçemiz alt yapı ve yenileme çalışmalarından sonra sadece giden vatandaşların değil diğer gurbetteki vatandaşlarımızın da işyeri ve konut sahibi olup hayatının geri kalanını ilçemizde tamamlayayım, düşüncesi var. Biz bugünden daha yoğun ve düzenli bir nüfus olacağını düşünüyoruz. Ama önce hak sahipleri var. Hak sahiplerinden sonra gurbetçilerimizden ve ilçede yaşayan diğer vatandaşlarımız olacak. Bizde bu konuda hak sahiplerini tamamladıktan sonra devlet büyüklerimizden TOKİ'nin diğer etaplara da devam etmesini isteyeceğiz. Çünkü devlet büyüklerimiz Dereli'de insanların mutlu olmaları için bu imkanları sunuyorlar" diye konuştu.

"Ruhsat konusu artık bizim kırmızı çizgimiz oldu"

İmar ruhsatları konusunda yerel yöneticilerin ve idarecilerin taviz vermemeleri gerektiğini söyleyen Başkan Şenlikoğlu, "Vatandaşın bizden kişisel talepleri oluyordu. Biz hep şunu söylüyorduk. Kişisel talep istiyorsunuz ama sizin can ve mal güvenliğiniz için bunlar sıkıntılı dediğimiz konular oluyordu. Bu konular şimdi kırmızı çizgiyle çizilmiş oldu. Bu konuda şimdi vatandaş gelse de yerel yöneticiler ve idareciler dik durmak zorunda, taviz vermemek zorunda. Çünkü bu Dereli'nin sorunu değil, Giresun'un sorunu, Karadeniz'in sorunu ve Türkiye'nin sorunudur. Biz artık Avrupa'daki gibi imarda belirli hatlarla belirli çizgilerle oynanamayacağını düşünmemiz lazım. Biz vatandaşlarımıza her zaman söylüyoruz. Biz imarda veya fen işlerinde sizin peşinize düşen, sizi suçlu gibi gören insanlar değiliz. Gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla veya devletin tecrübesi sizin öncelikli can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu her zaman belirtiyorduk. Biz bu konuda vatandaşımızın samimi olacağını düşünüyoruz. Bazen bizi suçlayanlar da olmuştu. Bu afet olan hatta bizim bir tane bile ruhsatımız yok. Ama 40, 50 sene öncesinin konularını bize yüklemeye çalışanlar oldu. Karayolları veya DSİ'nin yaptığı köprüleri belediye niye düzeltmedi diye söyleyenler oldu. Belediye hangi teknikle, hangi sorumlulukla, hangi yetkiyle bunu yapacaktı. Bunun dedikodusu çok oldu. Biz vatandaş için varız. Ama vatandaşımızın can ve mal güvenliği hem devlete emanet hem de bize emanet" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek
Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek
Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek
Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek

Ağustos, Giresun, Dereli, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bu yıl 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi         
15:31
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı         
13:18
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor         
12:42
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereli'de afetzedeler için ilk etapta 270 konut inşa edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei