Dereli'de selde hayatını kaybeden Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan ve cansız bedenine dün ulaşılan Kenan Akar için cenaze töreni düzenlendi.

Kuşluhan Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Akar'ın eşi Zeynep Akar, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakanlar, Akar'ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Akar'ın kızı Sinem Akar, bakanlara teşekkür ederek, "Bizim yanımızda oldunuz, Allah sizden razı olsun, sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık. Allah'ım devletime çok versin. Size, ailelerinize güç, kuvvet versin. Hiç yanımızdan ayrılmadınız." dedi.

Sinem Akar, babasının cenazesinin bulunmasına bile sevindiklerini çünkü en azından bir mezarının olacağını sözlerine ekledi.

Dört çocuk babası Kenan Akar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.