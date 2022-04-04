Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı - Son Dakika
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Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı

04.04.2022 11:07

Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı Afet mağdurları Ramazan'ı yeni konutlarında geçirecekGİRESUN Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli'de sel sonrası yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının...

Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı

Afet mağdurları Ramazan'ı yeni konutlarında geçirecek

GİRESUN Giresun'da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli'de sel sonrası yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının teslim edilmesinin ardından afetzedeler yavaş yavaş evlerine yerleşmeye başladı. Afet mağdurları Ramazan'ı yeni konutlarında geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ocak 2022 tarihinde Giresun'a gelmesinin ardından törenle anahtarlarını teslim alan afetzedelerin ev ve işyerlerine taşınmaya başladıklarını belirten Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Şenlikoğlu "Dereli ilçesinde sel afetinden ev ve iş yeri hasar görenlere kira, eşya ve taşınma yardımlarının yanı sıra, vatandaşları evlerine kavuşturmak için belediye olarak bizlerde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bilindiği gibi Sütlüce mevkiinde 142, şehir merkezinde ise 71 konut ile 82 işyeri afetzedeler için yapılmıştı. Hak sahipleri belli oldu ev ve iş yerlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesiyle teslim edilmişti. Şimdi de yavaş yavaş eksikleri tamamlanan evlere taşınmaya başladılar. Vatandaşlarımız ayrıca evlerinde devletimizin teşviki ile ucuz doğalgaz kullanmaya da başladılar" dedi.

Afette her şeyini kaybetmişti

Evlerine yerleşen afetzedelerden birisi olan İpek Orta, eskisinden daha güzel bir eve yerleştiğini ancak o geceyi asla unutamadığını söyledi. 8 çocuğu ve eşi olmak üzere 2 oda bir salon evlerine yerleştiğini anlatan Orta, "Yaşanan sel afetinin travmasını unutmak mümkün değil. O gece her birimiz bir yerdeydik bir süre bir birimizden haber alamamıştık. Korku ve endişe dolu bir geceydi evimizi bırakıp çıkmak zorunda kaldık. Sonra evimizin yan yattığını gördük eşyalarımızı bile alamadan evimizin yıkılma kararı alındı. Daha sonra devletimizden Allah razı olsun bizleri mağdur etmedi. Bizim 2+1 evimiz vardı şimdi de 2+1 ev verildi ama bizim evden daha güzel. Evimizde 8 çocuğum ve eşimle beraber yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımızdan, bizleri hiç yalnız bırakmayan bakanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

"Yeni evlerimiz daha konforlu ve daha güvenli"

Yaşanan sel afetinde kentsel dönüşümden evini kaybedenlerden İsmail Kahraman ise, "Sel afetinin yaşandığı gece her şey gözlerimizin önünde oldu. Geceyi büyük bir korku ile geçirdik ve ertesi gün gün ağarınca ilçenin haline inanamadık. Her taraf savaş alanı gibiydi. Aylarca temizlenmez, yaralar sarılmaz sanıyorduk ama birkaç günde hayat normale dönmeye başladı. Bizim evde o gece hasar alan evlerdendi ve riskli evler içerisinde yıkılarak kentsel dönüşümde yıkılan evler içerisinde yer aldı. Bugünde evimizin yerine yeni bir ev verildi. O zaman binada yaşıyorduk şimdi bir site içerisinde evdeyiz. Daha konforlu ve daha güvenli" dedi.

Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı
Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı
Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı

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Giresun, Dereli, konut, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı - Son Dakika


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