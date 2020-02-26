Dereli ilçesinde canlı hayvan ve mezbaha projesi - Son Dakika

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, canlı hayvan pazarı ve mezbaha yapımının devam ettiğini söyledi.

Şenlikoğlu, Bahçeli Mahallesi'nde oluşturdukları alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şenlikoğlu, ilçeye modern bir hayvan pazarı ve mezbaha kazandırdıklarını söyledi.

Dereli için hayvancılığın büyük öneminin bulunduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni mezbaha projemiz, içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim alanlar farklı şekilde yer alacak. Yeni mezbaha, modern kesim üniteleriyle, günde 15 büyük ve 30 küçük baş hayvan kesimi yapabilecek kapasitededir. 400 metrekare kapalı alanı olan mezbahada ayrıca 2 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır."

Şenlikoğlu, pazarın ve mezbahanın çevre ilçelerin de hizmetinde olacağını belirterek, projenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.