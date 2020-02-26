Dereli ilçesinde canlı hayvan ve mezbaha projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereli ilçesinde canlı hayvan ve mezbaha projesi - Son Dakika

Dereli ilçesinde canlı hayvan ve mezbaha projesi

6 saat önce

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, canlı hayvan pazarı ve mezbaha yapımının devam ettiğini söyledi.

Dereli ilçesinde canlı hayvan ve mezbaha projesi, System.String[]

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, canlı hayvan pazarı ve mezbaha yapımının devam ettiğini söyledi.

Şenlikoğlu, Bahçeli Mahallesi'nde oluşturdukları alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Şenlikoğlu, ilçeye modern bir hayvan pazarı ve mezbaha kazandırdıklarını söyledi.

Dereli için hayvancılığın büyük öneminin bulunduğunu ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni mezbaha projemiz, içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim alanlar farklı şekilde yer alacak. Yeni mezbaha, modern kesim üniteleriyle, günde 15 büyük ve 30 küçük baş hayvan kesimi yapabilecek kapasitededir. 400 metrekare kapalı alanı olan mezbahada ayrıca 2 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır."

Şenlikoğlu, pazarın ve mezbahanın çevre ilçelerin de hizmetinde olacağını belirterek, projenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü iş adamı Mehmet Dereli sevgilisinin sperm bankasından hamile kaldığı haberlerini doğruladı
AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereli ilçesinde canlı hayvan ve mezbaha projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]