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Dereli ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Dereli ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor

15.02.2022 13:02
Dereli ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, kent merkezinde doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, kent merkezinde doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Şenlikoğlu, AA muhabirine, 22 Ağustos 2020'de ilçede yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyareti sırasında Dereli halkına doğalgaz sözü verdiğini ifade etti.

Erdoğan'ın talimatı üzerine geçen aylarda altyapı çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Şenlikoğlu, "Şuanda çok hızlı çalışmalar yürütülmekte. Kent merkezinin bazı bölgelerinde hat döşeme işlemleri tamamlandı ve doğalgaz kullanımına hazır hale gelindi. Diğer mevkilerde ise belirlenen program dahilinde altyapı çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda tüm çalışmaların tamamlanması hedefleniyor." dedi.

İlgili doğalgaz firması tarafından da abonelik işlemlerinin başlatıldığına işaret eden Şenlikoğlu, ilçe halkından en kısa zamanda aboneliklerini yaptırmalarını istedi.

Yaylalarıyla ünlü Dereli ilçesinin doğalgaz kullanımıyla birlikte daha modern ve yaşanabilir bir kent haline geleceğinin altını çizen Şenlikoğlu, "Bu hizmetin yerine getirilmesinde büyük emeği olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza, sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Canikli'ye, sayın valimize ve ilgili kuruluşların yetkililerine Dereli halkı adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kazım Zeki Şenlikoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, Dereli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dereli ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dereli ilçesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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