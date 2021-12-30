Dereli ilçesinde sanayi sitesi inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kent merkezinde sanayi sitesi inşaatının devam ettiğini söyledi.

Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 blok ve 25 iş yerinden oluşan sanayi sitesinin temelinin bir süre önce atıldığını belirtti.

Projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Alanın imar planının oluşturulması, tapu tescilinin yapılması, projelendirmenin yapılması gibi aşamalarının uzun uğraşlar sonunu halledilmesinin ardından bina yapım aşamasına gelinmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 3 blok ve 202 metrekarelik 25 dükkandan oluşmakta. İlçemize hizmet adına büyük öneme sahip küçük sanayi sitesiyle birlikte belediyemiz projeleri kapsamında aynı bölgeye oluşturacağımız belediye hizmet alanı, sosyal tesis ve park projeleriyle sosyal gelişim alanlarını arttırmayı planlıyoruz."

Şenlikoğlu, projenin hayata geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, sanayi sitesinin Dereli ilçesine hayırlı olmasını diledi.