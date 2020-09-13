Dereli işte böyle olacak - Son Dakika

Dereli işte böyle olacak

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde en çok etkilenen Dereli ilçesinin yeni halinin projesi hazırlandı.

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Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde en çok etkilenen Dereli ilçesinin yeni halinin projesi hazırlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplandığı ile tanıtılan yeni Dereli'nin çalışmalarına kısa sürede başlanacağı ve projenin 2021 yılının Haziran ayına kadar etaplar halinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Dereli Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısı ile devam eden çalışmaları ve yapılacak projeleri açıklayan Bakanlar, yeni Dereli için hazırlanan projeyi tanıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde kaybolan 4 kişinin arama kurtarma çalışmalarının 391 arama kurtarma personeli ile sürdüğünü belirterek, "Gerek Espiye'de gerek Harşit çayında gerekse Batlama Deresinde bu çalışmalar devam ediyor. 11 vatandaşımıza maalesef canlı ulaşamadık. Allah rahmet eylesin. Bunların 5'i jandarma personelimizdi şehit oldular Allah mekanlarını cennet eylesin. 11 vatandaşımıza Cenabı Allahtan rahmet diliyorum. 4 vatandaşımızı arıyoruz. Gerek arama kurtarma personelimizle birlikte gerekse iş makineleriyle beraber arıyoruz. Ümidimizi kaybetmiş değiliz. Sürekli alan daraltarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Yarın tekrar bir ekip daha getireceğiz. Onları da bu bölgenin içerisini tarayacaklar. İkincisi özellikle bugüne kadar nakdi olarak ilk dakikadan itibaren bundan sonra gelecekler ve yapılacak yardımlar hariç ama 135 milyon nakdi olarak hükumetimiz tarafından buraya kaynak aktarıldı. Bizim yaptığımız tespitler ve keşifler yani bu işin toplam maliyeti nedir bize? Gerek alt yapı, gerek üst yapı, gerek daha sonra yapılacaklar dahil olmak üzere şu ana kadar ulaştığımız keşif 2 milyar, eski parayla 2 katrilyon civarında. Yani bunun içerisinde yollar var, bunun içerisinde alt yapılar var bahsettiğim tüm maliyetler söz konusu. Köprüler var tahkimatlar var DSİ'nin çalışmaları var. Tekrar bu işle karşı karşıya kalmamak için atacağımız tüm adımlar söz konusu. Enerjide şu an problemimiz söz konusu değil, suda bir problemimiz söz konusu değil. Meseleyi sadece Dereli olarak almak doğru değil. Çünkü çok büyük bir havzada gerçekleşti. Aynı zamanda köylere ulaşımda bir problem söz konusu değil. Sadece 11 köy ve mahalle içlerinde 35 kilometrelik bir alanda çalışmalarımız devam ediyor. Herkese burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir gayret gösterdiler. Bu hasarın ortaya çıkarttığı sonuçtan bir an önce hasarı alan afetten etkilenen alanları kurtarabilmek için. Bütün bunlarla birlikte Valiliğimizce burada bir karar daha alındı. Özellikle uzun yıllardır Giresun derelerinde çalışan kum çakıl ocaklarının Giresun derelerinden kum ve çakıl alması konusu yasaklandı" dedi.

"320 BİNA ACİL, AĞIR VE YIKIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli, Doğankent ve köylerde 612 bağımsız bölümden oluşan projeyi tamamlandıklarını, dün Dereli'deki projenin ihalesini de gerçekleştirdiklerini ve yer tespiti yaparak hızlı bir şekilde yapım sürecine başlayacaklarını dile getirerek, "Son yıllarda yaşadığımız seller, depremleri heyelanlar afetler artık tüm insanları, şehirleri, mahallelerimizi, köylerimizi etkiler hale geldi. Bilhassa Karadeniz Bölgesi ki Doğu Karadeniz iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen bölgelerimizin başında geliyor. Bu çerçevede hem Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de, Giresun'da şiddetli yağışlar sebebiyle tüm şehirlerimiz bu afetlerden etkileniyor. 1 yıl geriye dönüp baktığımızda Düzce, Bursa, Rize, Artvin ve en sonra Giresun'da yaşanan deprem, sel felaketlerinde ciddi şekilde şehirlerimiz etkilendiler. Hem altyapı hem de üst yapı anlamında. Ama büyük milletler, devletler bu zor zamanlarda belli oluyor. Ne zaman bir afet yaşansa ne zaman bir sel yaşansa tüm milletimizin bir ve beraber olmayı bildiler. Dün Elazığ ve Malatya'da beraber olduk bugün de Giresun'da aziz milletimiz bir ve beraber olmak suretiyle Giresun'umuzun yaralarını hızlı bir şekilde sarma suretine girdik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 5 bakanımızın burada günlerce kalarak vatandaşımızın yarasını sarmak için hızlı çalışmalar ortaya koydu. Tabi Giresun'un çok özel bir durumu var. Giresun'da milli mücadele döneminde 2 alayını Kurtuluş Savaşına göndermiş ve 1 alayının neredeyse tamamını şehit olarak yitirmiş bir şehrimiz. Bu anlamda devletini, milletini, bayrağını seven ve her zaman önde mücadele eden şehirlerimizden bir tanesi. Bizde o şehitlerimizin atalarımızın torunlarına hizmeti bugün en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu çerçevede hızlı bir şekilde bizde eylemlerimizi, projelerimizi hazırladık. Şuanda hayata geçirmeye de başladık. Yapmış olduğumuz tespitlerde 320 bina acil, ağır ve yıkık bina sayısı. 636'da bağımsız bölümden oluşuyor. Bunun dışında 10 tane kamu binası. 1970'lerde yapılmış 50-60 yıllık gerçekten yıpratmış bu afetlerde de zarar görmüş 10 kamu binasının da yıkımını gerçekleştirdik. 10 kamu binasını da yaparak inşallah hızlı bir şekilde şehrimize kazandırmış olacağız. Altyapı ile ilgili her türlü eksiklikler giderildi. Şuanda çalışmayan hiçbir altyapımız yok. Belediyemiz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz bu çalışmayı sürdürüyor. Artık kalıcı imalatlara başladık. Toplamda Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik. Yer tespiti yaparak inşallah hızlı bir şekilde yapım sürecine başlayacağız. Selin merkezi Dereli ve Doğankent'ti. Dereli ve Doğankent'teki konutlarımızı hazırladık. Yöresel mimariye uygun, yatay mimari esaslı projemizi inşallah hızlı şekilde inşa edip vatandaşlarımızı daha güvenli konutlara geçiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ YILIN 6. AYINA KADAR YENİ DERELİ'Yİ, DOĞANKENT'İ VE KÖYLERİMİZİ TAMAMLAMAK"

"Dereli'de 25 bin metrekarelik alanda önünde konutlarımızın olduğu, yöresel mimariye uygun zeminle birlikte 3-4 katlı konutlar, arka tarafta da ticari faaliyetlerimizin devam edeceği bir proje yapıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın yeni Dereli talimatlarını, Dereli için yapılması gereken neyse yapın talimatlarını bize verdiler. Bu çerçevede ilgili tüm bakanlıklarımızla beraber bir çalışma ortaya koyduk. Yaklaşık 25 bin metrekarelik Dereli merkezi alanını oluşturacağız. Afet neticesinde zarar gören köylerimiz için şuanda Elazığ ve Malatya'da örnek bir proje gerçekleştiyoruz. İnşallah köylerdeki kırsal kalkınmaya da imkan verecek. Köyden kente göçüşü değil, köye dönüşü, üretimi, bölgesel kalkınmayı teşvik edecek bir çalışmayı yürütüyoruz. Dereli'deki örneğimizde aslına bakarsanız iklim değişikliği sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar ve sel ihtimali olan alanlara ilişkin çok örnek bir dönüşüm olacak. Hem Türkiye'ye hemde dünyaya örnek olacak. 25 bin metrekarelik alanda önünde konutlarımızın olduğu, yöresel mimariye uygun zeminle birlikte 3-4 katlı konutlar, arka tarafta da ticari faaliyetlerimizin devam edeceği bir proje yapıyoruz. Derenin taşkın seviyesinin üstünde kotu aşacak herhangi bir selde vatandaşımıza ve şehrimize zarar vermeyecek şekilde projemiz tasarlandı. İnşallah ay sonuna kadar yeni Dereli'yi inşa edecek çalışmalarımı tamamlayarak ihale sürecini yapmış olacağız. Kamu binalarımızla ilgili 5 bin metrekarelik bir alanımızda Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Yüksekokul, Öğretmenevi ve İlkokulumuzu da yapmak suretiyle inşallah önümüzdeki yılın 6. ayına kadar tamamlıyor olacağız. Sel sebebiyle devam eden projelerimizin yaklaşık tutarı 436 milyon lira ve biz nasıl Elazığ, Malatya ve Van'da vatandaşlarımızın yarasını hızlı şekilde sardıysak burada da aynı şekilde inşaat sürecini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yılın 6. ayına kadar yeni Dereli'yi, Doğankent'i ve köylerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak projeleri etaplar halinde bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız daha güzel ve güvenli bir Giresun inşa etmektir. İklim değişikliğinin etkilerinden de inşallah bundan sonraki süreçte daha az etkilenecek adımları atmaktır" ifadelerini kullandı.

(Rıdvan Öztürk/İHA)

Ağustos, Giresun, Dereli, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereli işte böyle olacak - Son Dakika

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