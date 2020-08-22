Dereli sokakları şiddetli yağış nedeniyle adeta nehre döndü - Son Dakika

Dereli sokakları şiddetli yağış nedeniyle adeta nehre döndü

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi.

Dereli sokakları şiddetli yağış nedeniyle adeta nehre döndü, System.String[]

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı.

Giresun'u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı. Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ekipler, iş makineleriyle duruma müdahale etmeye devam ediyor. - GİRESUN

Giresun, Dereli, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 21:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dereli sokakları şiddetli yağış nedeniyle adeta nehre döndü - Son Dakika
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