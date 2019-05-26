Son Dakika Haberleri: Dereli Ziraat Idası'ndan Küllemeye Geçit Yok

Dereli Ziraat Idası'ndan Küllemeye Geçit Yok

9 saat önce

Dereli Ziraat Odası Tarımsal Danışmanlık Birimi Ziraat Mühendisi Bilge Kağan Kırman ve Tarım Danışmanı Samet Demir tarafından, fındık bahçelerinde yoğun bir şekilde etki gösteren, büyük verim kayıplarına yol açan Fındıkta Külleme Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri ile Fındık Kurdu Zararlısı...

Dereli Ziraat Idası'ndan Küllemeye Geçit Yok, System.String[]
Dereli Ziraat Odası Tarımsal Danışmanlık Birimi Ziraat Mühendisi Bilge Kağan Kırman ve Tarım Danışmanı Samet Demir tarafından, fındık bahçelerinde yoğun bir şekilde etki gösteren, büyük verim kayıplarına yol açan Fındıkta Külleme Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri ile Fındık Kurdu Zararlısı hakkında eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Teorik ve Saha Eğitiminin akabinde konuşan Dereli Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal "Külleme hastalığının zararı çok yönlü. Yalnızca yaprakları kurutmakla kalmıyor yıllık sürgünlere ve çotanaklara da büyük zarar veriyor dolayısıyla oldukça fazla verim ve kalite kaybı yaşıyoruz. Fındık Kurdu Zararlısı ise yumurta bırakma ve beslenme yoluyla fındığımızı elimizden alıyor. Gözbebeğimiz olan Fındığımıza bu denli zarar veren Külleme hastalığı ve Fındık kurdu zararlısı ile mücadelede azami dikkat göstermemiz gerekmektedir" dedi.

Üreticiler tarafından yoğun ilgi gösterilen eğitim çalışmalarının sonunda katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:09 Kaynak: İHA
Dereli, Güncel
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