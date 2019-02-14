Son Dakika Haberleri: Dereli Ziraat Odası Başkanı Okusal, Güven Tazeledi

Dereli Ziraat Odası Başkanı Okusal, Güven Tazeledi

1 saat önce

Dereli Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Burhan Okusal seçildi.

Dereli Ziraat Odası Başkanı Okusal, Güven Tazeledi, System.String[]
Dereli Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Burhan Okusal seçildi.

Oda binasında tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Okusal yeniden başkan oldu.

Okusal, burada yaptığı konuşmada, kendisine verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.

Okusal başkanlığındaki yönetim kurulu ise Bahtiyar Öztürk, Alaattin Öztürk, Mehmet Şenlikoğlu, Ziya Evci, Mehmet Göksüz ve Kemal Özdemir'den oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Dereli, Güncel
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