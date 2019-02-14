Dereli Ziraat Odası Başkanı Okusal, Güven Tazeledi

Dereli Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Burhan Okusal seçildi.

Dereli Ziraat Odası Başkanlığı'na yeniden Burhan Okusal seçildi.



Oda binasında tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Okusal yeniden başkan oldu.



Okusal, burada yaptığı konuşmada, kendisine verilen destek dolayısıyla teşekkür etti.



Okusal başkanlığındaki yönetim kurulu ise Bahtiyar Öztürk, Alaattin Öztürk, Mehmet Şenlikoğlu, Ziya Evci, Mehmet Göksüz ve Kemal Özdemir'den oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı