Ramazan ayında verdiği cesur pozlarla olay olan Talu'ya tepki yağdı. Deren Talu'nun tatilde verdiği bikinili pozlar sosyal medya tepkiyle karşılandı. 24 yaşındaki Deren Talu'nun Ramazan Ayı'nda verdiği pozlar tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Talu'nun fotoğraflarının altına "Ramazan Ayı'nda böyle pozlar verilmez", "Ramazan size uğramamış" ve "Ramazan Ayı'nda böye paylaşımlar çok ayıp" şeklinde çok sayıda eleştiri içeren yorumlarda bulundu.