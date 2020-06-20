Derenin ortasında mahsur kalan köpeğin imdadına kulüp başkanı koştu - Son Dakika

Derenin ortasında mahsur kalan köpeğin imdadına kulüp başkanı koştu

RİZE - Rize'de derelerin debisinin artmasıyla derenin içinde mahsur kalan köpeğin imdadına Salarhaspor Başkanı Bünyamin Arslan yetişti.

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Salarha ilçesinde derelerin debisi bir anda yükseldi. Neye uğradığını şaşıran bir sokak köpeği ise derenin ortasındaki kayanın üzerinde mahsur kaldı. Etrafından şiddetli bir şekilde akan dere nedeniyle sağa sola hareket edemeyen köpeğin imdadına ise Salarhaspor Kulüp Başkanı Bünyamin Arslan yetişti. Kıyafetleriyle derenin içerisine giren Arslan, suyun şiddetine aldırmadan kayanın üzerine sığınmış köpeğin yanına gitti. Arslan, orada mahsur kalan köpeği tutarak dereden karşıya geçirdi. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.