Derenin rengi paniğe sebep oldu, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Derenin rengi paniğe sebep oldu, inceleme başlatıldı

20.10.2022 16:32

Derenin rengi paniğe sebep oldu, inceleme başlatıldıEDİRNE Edirne merkeze bağlı Hasanağa Köyü Deresi kirlilik nedeniyle kahverengi akmaya başladı.

Derenin rengi paniğe sebep oldu, inceleme başlatıldı

EDİRNE Edirne merkeze bağlı Hasanağa Köyü Deresi kirlilik nedeniyle kahverengi akmaya başladı. Duruma katı atık bertaraf tesisinden salınan atıkların neden olduğunu savunan vatandaşlar, firmanın denetiminin Edirne Belediyesi'ne ait olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Edirne'nin Hasanağa Köyü deresindeki suyun koyu kahve renkte akmasının ardından köy muhtarı yetkililere bilgi verdi. Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere ve çevresinde inceleme yaptı. Kirliliğin kaynağını tespit etmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, sudan numune aldı.

"Katı atık bertaraf tesisinden kaynaklı bir olay"

Durumun yakın noktadaki katı atık bertaraf tesisinden zehirli suyun dereye akıtılmasından kaynaklandığını iddia eden Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, "Daha önce defalarca yaşadık bu olayı. Yeni şehir çöplüğü olan katı atık bertaraf tesisinden kaynaklı bir olay. Daha önce defalarca ceza kesilmesine rağmen firma salımı sürdürüyor. Köyümüzün tam ortasından aktığı için en fazla etkilenen merkez burası oluyor. İnsanlar ve hayvanlar burada suyla iç içeler. Sürekli canlı ölümleriyle karşılaşıyoruz. Balık ölümü ile kalmıyor. Bu ölen balıkları yiyen canlılar da hayatını kaybediyor. Tamamen bir doğa katliamı diyebiliriz" dedi.

Köylüleri hayvanları suya salmamaları için uyardıklarını aktaran Muhtar Üstün, firmanın denetiminin belediyeye ait olduğunu ve daha fazla denetim yaparak kirliliğe engel olmalarını istediklerini söyledi.

"Katı atık tesisinden salınan zehirli su canlıları öldürüyor"

Katı atık tesisinden salınan zehirli su ile derenin kirlendiğini ve buradaki canlıların öldüğünü gördüklerini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu bölge tarımsal sulamanın yapıldığı bir bölge. Uzun zamandan beri ülke ekonomisine nasıl katkı sağlarız, verimi nasıl arttırırız diye sulama yatırımlarını arttırmaktan bahsederken, bu şekilde bir durumda zehirli suyun salınması hem tarımsal sulama yaparken bizi sıkıntıya sokacak hem de hayvanlarımızın su içtiği için zarar gördüğü bir durum olacak. Bu tesiste aslında çok güzel bir arıtma sistemi var. Düzenli çalıştığında bu tarz sıkıntılar olmuyor. Biz o şirketten bu tesisi düzenli çalıştırmasını ve bu zehirli suyu dereye salmamasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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İklim Değişikliği, Edirne Belediyesi, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

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