Derenin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı - DÜZCE
2 saat önce
Taşan dereden görüntüler Sular altında kalan evler DÜZCE - Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü'nde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dereyi bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 Kaynak: AA
Taşan dereden görüntüler
Sular altında kalan evler DÜZCE - Akçakoca
ilçesine bağlı Uğurlu
Köyü'nde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dereyi bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde köyden geçen derenin taşması sonucu birçok evin sular altında kaldığı görüldü.
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