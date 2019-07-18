Son Dakika Haberleri: Derenin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı - DÜZCE
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Derenin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı - DÜZCE

2 saat önce

Taşan dereden görüntüler Sular altında kalan evler DÜZCE - Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü'nde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dereyi bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Taşan dereden görüntüler
Sular altında kalan evler DÜZCE - Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu Köyü'nde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dereyi bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde köyden geçen derenin taşması sonucu birçok evin sular altında kaldığı görüldü.
Derenin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı - DÜZCE
Akçakoca, Uğurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 Kaynak: AA
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