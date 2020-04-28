Derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde birikti - Son Dakika

- Derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde birikti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri bahçesinde biriken Sabri Ataş, gördüğü manzara karşısında isyan etti.

Yüksekova ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde derenin taşmasıyla köyün tüm çöpleri, 11 çocuk babası Sabri Ataş'a ait bahçede birikti. 200 haneli köyün çöpleri karşısında kara kara düşünen Sabri Ataş, "Köyün içinden geçen derenin taşmasıyla bahçem suyla birlikte gelen çöplerle kaplandı. Bu konuyla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir sürü poşet, çocuk bezi ve bunun gibi birçok atık var. Yetkilere sesleniyorum, lütfen bir çözüm bulup bizi bu çöplerden kurtarın" dedi.