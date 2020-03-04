Dereotunun faydaları nelerdir? Dereotu neye iyi gelir?

Salatalarda sıklıkla tüketilen dereotu, kökeni Asya'ya kadar uzanan bitkidir.



Dereotu Nedir?



Ülkemizde hemen her yerde yetişebilen bu bitki, insan vücuduna sağladığı faydalarla biliniyor. Dereotu, bakır, magnezyum, fosfor, A vitamini, C vitamini, demir, çinko bakımından oldukça zengindir. Sonbahar aylarında toplanmaya başlanana dereotu, çok sayıda faydasıyla dikkat çekiyor.



Dereotunun Faydaları Nelerdir?



Dereotu, ülkemizde sıklıkla tüketilen bitkiler arasında yer alır. Faydaları, insan vücudunun daha iyi çalışmasını sağlar. İşte dereotunun faydaları;



Sindirim sisteminde yaşanan hazımsızlıklar, mide kramplarına iyi gelir. Sindirimin daha sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayarak, rahatlamaya yardım eder.



Uykusuzluk sorunlarını giderir. Dereotu, sürekli veya belli dönemlerde uykusuzluk sorunları yaşayan kişilerin, bu problemlerini ortadan kaldırabilen bitkilerin başında yer alır.



Diyabet hastalarına iyi gelir. Şeker hastası olan kişilerin, dereotu tüketmesi, diyabetin kontrol altında tutulması için önemlidir.



Kemiklerin daha güçlü olmasını ve rahatça çalışmasını sağlar. Kemik yapısının iyileşmesi için önemli bir kaynaktır.



Gaz sorunlarını giderir. Sürekli gaz sıkışması yaşayan kişilerin, bu problemlerini ortadan kaldırabilecek özelliklere sahiptir.



Hıçkırık tedavisinde kullanılabilir. Yemeklerden sonra oluşan hıçkırık sorunlarının tedavisinde dereotu tedavi amaçlı kullanılabilir.



Bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve sağlıklı şekilde işlemesini sağlar. Bağışıklık sistemini koruyarak, çevresel rahatsızlıkların önüne geçer.



İshal sorunlarında sindirime yardımcı olur. İshalin kesilmesine yardımcı olur.



Dereotu Neye İyi Gelir?



Dereotunun insan vücuduna olan faydalarını yukarıda sıraladık. Şimdi de dereotunun neye iyi geldiğine bakalım.



Eklemlerde İltihap Oluşumunu Engeller



Özellikle yaş aldıkça insan eklemlerinde iltihaplanmalar artar. Eklem sorunları yaşayan, yaşı ilerlememiş insanlarda da bu görülebilir. Dereotu, eklem bölgelerinde meydana gelen iltihaplanmaların önüne geçer.



Solunum Yollarının Düzenli Çalışmasını Sağlar



Dereotunun en önemli yararlarından biriside, solunum yollarında açıcı görev görmesidir. Nefes almakta güçlük çeken kişiler ve sürekli olarak solunum yolları enfeksiyonları geçirenler için faydalı bitkiler içerisindedir.



Ağız Sağlığına İyi Gelir



Dereotu, ağızdaki bakteri oluşumunu önler. Diş ve diş eti sağlığını korur. Boğaz bölgesinin enfeksiyonlarla karşılaşma olasılığını minimum seviyeye indirir.



Kanseri Önleyicidir



Dereotu, vücutta bulunan serbest radikallerle mücadele eder. Kanser riskini önemli ölçüde azaltır. Sadece kanser riskini azaltmaz, kanser hücreleriyle mücadele eder.



Dereotu Zayıflatır mı?



Dereotu, içeriğinde insan sağlığını koruyan minerallere sahiptir. Tüketildiğinde, mineral eksikliğinin önüne geçer. Kalorisinin çok düşük seviyede olması ve vücudun bazı ihtiyaçlarını karşılaması, zayıflatma etkisinin olduğunu ortaya koyuyor.



Azda olsa yağ yakıcı etkisi olan bu bitkinin, düzenli kullanımı, zayıflatmaya yardımcı olur. Zayıflatma amacıyla dereotunu tercih etmek isterseniz, yoğurtla beraber tüketebilirsiniz. Dereotunun faydalarından yararlanmak için salatalarda ve diğer yemeklerinizin içerisinde çiğ olarak tüketebilirsiniz.