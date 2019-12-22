Derepazarı mandalinası reçel oldu, kavanoza girdi

RİZE (İHA) – Doğu Karadeniz'de yetişen mandalinalar arasında aroması en yüksek olan Derepazarı mandalinası için reçel fabrikası kurulacak.



Rize'nin Derepazarı ilçesinde yetişen ince kabuklu ve aroma oranı yüksek olma özelliğine sahip Derepazarı mandalinası son zamanlarda Doğu Karadeniz bölgesinin incisi haline geldi. Derepazarı ilçesinde yol boyunca satışa sunulan Derepazarı Mandalinası şimdilerde sadece meyve değil kahvaltıların olmazsa olmazı reçel olarak da satışa çıkacak.



Derepazarı Belediyesi Meclisinden karar alınarak çiftçinin mandalinasının alınması ve alınan mandalinanın ise reçel yapılabilmesi için fabrika kurulması hedefleniyor.



Konu hakkında açıklama yapan Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin vatandaşları bahçelerindeki mandalina ağaçlarının bakımını yapma konusunda uyararak "Derepazarı mandalinasından reçel üretimine en kısa sürede başlıyoruz. Belediye meclisimizden fabrikasyon üretime geçmek için karar alacağız. Önümüzdeki yıl mandalina reçelinin seri üretimine geçeceğiz. Derepazarı mandalinası bölgemizin en iyi mandalinasıdır. Tüm vatandaşlarımızdan bahçelerindeki mandalina ağaçlarının bakımlarını yapmasını istiyoruz. Onların topladıkları tüm mandalinaları belediye olarak biz alacağız ve belirlediğimiz fiyat üzerinden ekonomilerine katkıda bulunacağız. Reçeli gerçekten çok güzel oluyor. Bunun daha sonra kurutulmuş şekilde olanını yapacağız. Yurt dışında kurutulmuş meyvelere gerçekten talep var. Önümüzdeki yıl fabrikasını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Hem de istihdam sağlayacağımız için ekonomimiz canlanacaktır" şeklinde konuştu.



Derepazarı'nda mandalina ağaç sayılarının artması ve marka haline gelen Derepazarı mandalinasının çoğalması için her yıl Nisan ve Mayıs ayları arasında mandalina fidanı dağıttıklarını dile getiren Derepazarı Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Albayrak ise "Mandalina konusunda Karadeniz'de önde gelen, tadımıyla iriliğiyle, cinsiyle, tadı ile bölgemizde öne çıkan bir mandalinamız var. Biz Derepazarı Ziraat Odası olarak son 5 yılda sayılı olarak 2 bin 500 adete yakın fidan dağıttık. Bu yılda Nisan ve Mayıs aylarında devam edeceğiz. Üyelerimizin de bu konuda talepleri var. Her yıl da üzerine bu sayının koymaya devam edeceğiz" dedi.



Derepazarı'nda yaşayan Selda Şahin isimli kadın yapılacak fabrikanın kendilerini sevindirdiğini dile getirerek "Rize'de çayın ekonomisinin yanında mandalinamız ikinci planda kaldı. Ancak son yıllarda mandalina üreticileri de ekonomik yönden katkı sağlamaya başladı. Çünkü Derepazarı mandalinamız ince kabuklu, sulu ve doğal olması nedeniyle Rize bölgesinde yetişen en değerli mandalina olma özelliğini taşımakta. Bizde bunun bilinci ile hem mandalinamızın değerini daha da arttırabilmek, hem de ekonomimize katkı sağlamak amacıyla mandalina reçeli yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. - RİZE