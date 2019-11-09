Son Dakika Haberleri: Derevenk Viyadüğü Hulusi Akar Bulvarına bağlanıyor
Son Dakika Güncel Derevenk Viyadüğü Hulusi Akar Bulvarına bağlanıyor

Derevenk Viyadüğü Hulusi Akar Bulvarına bağlanıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de Kayseri'de açılışını yaptığı Derevenk Viyadüğünün Hulusi Akar Bulvarına bağlanması için çalışmalara başlandı.

Derevenk Viyadüğü Hulusi Akar Bulvarına bağlanıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim'de Kayseri'de açılışını yaptığı Derevenk Viyadüğünün Hulusi Akar Bulvarına bağlanması için çalışmalara başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımına başlanan yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Derevenk Viyadüğü ve bağlantı yollarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldığını hatırlatan Büyükkılıç, bağlantı yollarının Talas'a ulaştığını, şimdi de Hulusi Akar Bulvarı bağlantısı için çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra Erkilet Bulvarı-Yeşilmahalle kavşağında yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Büyükkılıç, bölge esnafıyla sohbet etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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