Son Dakika Haberleri: Dereyalaklı kadınlar istedi Başkan Bozkurt yeniliyor
Son Dakika Güncel Dereyalaklı kadınlar istedi Başkan Bozkurt yeniliyor

Dereyalaklı kadınlar istedi Başkan Bozkurt yeniliyor

1 saat önce

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde yapımı devam eden Çamaşır Yıkama yerinde incelemelerde bulunarak mahalle sakini bayanlar ile sohbet etti.

Dereyalaklı kadınlar istedi Başkan Bozkurt yeniliyor, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde bulunan eski çamaşır yıkama yerinin mahalle sakin bayanlar tarafından yenilenmesi talebi üzerine İnönü Belediyesi tarafından başlatılan yeni çamaşır yıkama yeri yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski çamaşır yıkama yerinin belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerine halı, çamaşır ve mercimek yıkayabilecekleri yeni yıkama yeri çalışması ile ilgili belediye personelinde bilgi alan Başkan Bozkurt daha sonra mahalle sakini bayanlar ile bir süre sohbet etti. Mahalle sakini bayanlar eski yıkama yerinin yıkılarak halı, çamaşır ve yöreye özgü Dereyalak Mercimeğini yıkayabilecekleri yeni çamaşırhane yapımına başlanmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiler.

Kadir Bozkurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:05 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı Ürdünlü çocuğa tokat atan zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dereyalaklı kadınlar istedi Başkan Bozkurt yeniliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]