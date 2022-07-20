Son Dakika | DEREYE ATILAN ÇÖPLER, BALIKLARI ÖLDÜRÜYOR

ANTALYA'da her gün binlerce tatilcinin yüzmeye ve güneşlenmeye geldiği Konyaaltı Sahili'nde denize akan derelere bilinçsizce atılan poşet, pet ve cam şişe, gıda ambalajı gibi çöpler, endemik balık türlerinin üremesini ve yaşamını olumsuz etkiliyor. Atıklar, adlarını Antalya'dan alan çiçek balığı olarak bilinen Pseudophoxinus Antalyae ile siraz balığı türlerinden Capoeta Antalyensis'in popülasyonunu tehdit ediyor.

Konyaaltı Sahili'nde denize akan Arapsuyu 1, Arapsuyu 2, Boğaçayı ve Sarısu derelerindeki yüzey kirliliği dikkati çekti. Bilinçsiz kişilerce çöp atılan derelerden Arapsuyu 1 Deresi'nin yüzeyindeki atık, çevre kirliliği oluşturdu. Cam ve pet şişeler, poşet, gıda ambalajı, ıslak mendil gibi atıklar nedeniyle deredeki doğal yaşam tehdit altında. Kirlilik, derenin denizle buluştuğu sahilde yüzenlerin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bazıları deredeki yüzey kirliliğine aldırmadan yüzerken, bazılarının dereden yayılan kokudan rahatsız olduğu gözlendi.

ENDEMİK BALIKLARIN YAŞAM ALANI

Görsel kirliliğin yanı sıra çevresel sorun oluşturan atıklar, deredeki endemik balık türlerinin üremesini ve yaşamını olumsuz etkiliyor. Atıklar, derede fazla görülen çiçek balığı olarak bilinen ve adını Antalya'dan alan Pseudophoxinus Antalyae ile siraz balığı türlerinden Capoeta Antalyensis'in popülasyonunu tehdit ediyor. Derelere atılan çöpler, tatlı su kaynaklarının yanı sıra denizdeki mikroplastik kirliliği de artırıyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nden akan derelerin denizi besleyen, temiz su veren kaynaklardan olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda dereye atılan çöpler nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, deredeki çöplerin deniz kirliliğine yol açtığını kaydetti.

'DERELERİN KİRLENMESİ ENDEMİK TÜRLERİN ÖLÜMÜ DEMEK'

Derelerde kefal, levrek yavrusu, yılan balığı, kaplumbağa, nehir yengeci, tatlı su karidesinin yanı sıra endemik tür olan çiçek ve siraz balığı yaşadığını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi

Endemik türlerden çiçek balığı olarak bilinen Pseudophoxinus Antalyae ile Capoeta Antalyensis adlı siraz balık türü var. Bu derelerin kirlenmesi, buraya has endemik türlerin ölümü, demektir. Dereler farklı türdeki canlıların yaşam alanı. Derelerin kirlenmesi sudaki canlı yaşamının tehdidi anlamına geliyor. Aracıyla gelenler dere yakınına park ediyor, çöpleri dereye atıyor. Çevresindeki bilinçsiz kişiler poşet, şişe gibi atıkları atıyor. Islak mendil, deterjan kutusu, ıslak mendil, çocuk bezi gibi çöpleri derede görmek mümkün. Temizlemek yeterli değil. Çöpler görsel kirliliğin yanı sıra, denizi de kirletiyor. Zaman zaman bazılarının içecek şişesini dereye attıklarını görüyoruz. İnsanların atıkları dere yerine yakındaki çöp tenekelerine atmasını istiyoruz.