Dereye Batan İneği Köylüler Traktör Yardımıyla Kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde sabah otlamaya yollanan inek dereye batmış halde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde sabah otlamaya yollanan inek dereye batmış halde bulundu.



Perşembe Beldesi'nin Muhsinler köyü Sivriovaz mevkii civarında bulunan derenin etrafında köyün inekleri otlayarak dereden susuzluğunu gideriyordu. Köylülerden birisine ait olan inek su içmek isterken dereye battı. Hayvanın dere de mahsur kaldığını gören vatandaş köylüyü ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Dereye giden yolun olmaması sebebiyle Çaycuma itfaiyesi olaya müdahale edemedi. Çözümü traktör yardımı ile ineği battığı yerden çıkarmak isteyen köylü seferber oldu.



Uzun uğraşlar sonucu zorlu kurtarma çalışmalarının ardından hayvan battığı dere den traktör ile kurtarıldı. - ZONGULDAK

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