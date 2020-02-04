Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, operatör Muhammet Yılmaz, Saçmalıpınar köyü sınırlarında yer alan Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi.

Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Yılmaz'ı bulamadı.

Yılmaz için arama kurtarma çalışması yapmak için çok sayıda ekip bölgeye hareket etti.

İhbar üzerine AFAD, DAKE, UMKE, Düzce İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Kıyı Arama Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan ekipler, dereye devrilen iş makinesine ulaşmak için bölgede çalışma başlattı.

İl Genel Meclisi Üyesi Fazlı Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede Aksu Deresi'ne yakın bir bölgede iş makinelerinin çalıştığını belirtti.

Baraja giden yol güzergahında, yağışın etkisiyle toprak birikintisi oluştuğunu dile getiren Koç, operatörün barajda çalışan şirkete ait kepçe ile heyelanı açmak için bölgede çalışma yaptığını anlatarak, "Diğer arkadaşlarıyla saat 09.30 sıralarında haberleşiyor. 'Bir heyelan var, onu açmaya gidiyorum' diyor. Heyelanı açmaya çalışırken, toprağı itince toprağın arkasındaki su baskısı makineyi toprakla beraber dereye atıyor." diye konuştu.

Dere yatağının yüksek olması ve arazideki heyelandan dolayı yaklaşık bir saatlik bir çalışma yaptıklarını belirten Koç, "Şu anda makineye ulaşmış durumdayız. Makinenin içinde arkadaşımızı bulamadık. Düzce İtfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD ekiplerinin hepsi şu an burada seferberlik halinde arkadaşımızı arıyorlar. İnşallah kendisine sağ salim ulaşırız." ifadesini kullandı.

Öte yandan jandarma ekipleri de bölgede oluşabilecek yeni bir toprak kayması riskine karşın bölgedeki vatandaşları olay yerinden güvenli bir bölgeye uzaklaştırdı.

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt da bölgeye gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz'ın iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gölyaka, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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