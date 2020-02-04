Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başladı (2) - Son Dakika

Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başladı (2)

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatılacak.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatılacak.

Alınan bilgiye göre, operatör Muhammet Yılmaz, Saçmalıpınar Köyü sınırlarında yer alan Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi. Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Yılmaz'ı bulamadı.

Çok sayıda ekibin, bölgeye hareket ettiği ve Yılmaz için arama kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

Yılmaz'ın iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başladı (2)

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]