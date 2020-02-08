Dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına beşinci gününde devam ediliyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına beşinci gününde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat Salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 101 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 5 gruba ayrılarak Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.

Önceki gün montunun bulunduğu alanda yeniden arama yapılırken yakın bölgede Yılmaz'a ait olduğu belirlenen tişört bulundu. Ekipler, arama çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle arama çalışmaları oldukça güçleşti.

Yılmaz, 4 Şubat Salı günü, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu.

Dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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