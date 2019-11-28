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Dereye devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde dereye devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:44 Kaynak: AA
Hatay'ın Belen ilçesinde dereye devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Karnıkara mevkisinde Kazım A'nın kullandığı 31 KR 586 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Dereye devrilen kamyonet iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
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