Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

09.10.2022 14:44

Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Maltepe'de kontrolden çıkarak Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Fındıklı Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 SNU 42 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Çamaşırcı Deresi'ne devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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