Dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Özmen'in araçtan çıkartılan cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler sürücü Özmen'in araç içerisinde sıkışıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Erzincan 'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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