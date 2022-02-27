Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

27.02.2022 19:50

Kayseri'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kayseri'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nden Talas ilçesi istikametine giden Serhat İslam Kartal (26) yönetimindeki 66 HA 866 plakalı otomobil, Tavlusun Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan dere yatağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, araçta başka birinin olup olmadığına dair kaza yerinde arama yaptı.

Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı Miraç Kandili mesajları Miraç Kandili mesajları

Otomobil, Kayseri, İslam, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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