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Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

12.02.2022 00:11

Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşün 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'de evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dereye düşün 4 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki köprünün altında, dere içerisinde bir çocuğun akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan çocuğun, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kız çocuğunun isminin 4 yaşındaki Zeliha Seren Doğan olduğu, saat 17.30 sıralarında evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dereye düştüğü, yakınlarının kurtarma çabalarına rağmen akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

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İtfaiye, Mezitli, oyunlar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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