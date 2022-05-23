Dereye düşen çiftçi kurtarıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, dengesini kaybedip dereye düşen çiftçi Zekeriya Kaya (54), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Allahdiyen Mahallesi'ndeki Şeytan Deresi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zekeriya Kaya, tarlasına su götürebilmek için keşif yaparken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaya, ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.