DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI

10.05.2022 20:31

BURSA'da, piknik alanında yürüyüş yaparken dereye düşen Suriye uyruklu Noora Ardromlı (5) ile kızını kurtarmak için suya atlayan annesi Batoul Mohamed (34), akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı.

BURSA'da, piknik alanında yürüyüş yaparken dereye düşen Suriye uyruklu Noora Ardromlı (5) ile kızını kurtarmak için suya atlayan annesi Batoul Mohamed (34), akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Boğulma tehlikesi yaşan anne ile kızını çevrede piknik yapan vatandaşlar kurtardı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere üzerindeki Irgandı Köprüsü'nün yakınında meydana geldi. Dere kenarında piknik yapan Suriye uyruklu ailenin küçük kızı Noora Ardromlı, dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğunun dereye düştüğünü gören anne Batoul Mohamed de ardından suya atladı. Akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlayan annenin çığlıkları üzerine, çevrede piknik yapan vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan Suriyeli anne ile kızı sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Noora Ardromlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Küçük kız ve annesi, kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI
DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI

YORUMLAR
500
Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı Dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında öldürüldü! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: DEREYE DÜŞEN ÇOCUK İLE ARDINDAN SUYA ATLAYAN ANNESİNİ PİKNİKÇİLER KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement