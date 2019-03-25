Dereye Düşen İneği İtfaiye Kurtardı
35 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dereye düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dereye düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı İncebel köyünde Sadık Çamlıcalı'ya ait inek, evinin önündeki dereye yuvarlandı.
İneği düştüğü dereden çıkartamayan Çamlıcalı, Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği, düştüğü 10 metrelik dereden çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:32 Kaynak: AA
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