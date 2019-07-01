Son Dakika Haberleri: Dereye düşen kadın boğuldu
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Dereye düşen kadın boğuldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dereye düşen bir kadın hayatını kaybetti.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dereye düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesi Meşeli köyünde meydana geldi. 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Hazan Sevinç isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dereye düştü. Köylüler tarafından kurtarılan kadın, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa
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