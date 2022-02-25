Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

25.02.2022 13:50
Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kedi, azgın sulardan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kedi, azgın sulardan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Şalpazarı ilçesinde Ağasar Deresi'nin kenarında mahsur kalan kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Derenin kenarında çaresiz bir şekilde bekleyen kediyi kurtarmak için Şalpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile dereye giren bir belediye görevlisi, kepçe üzerinde kayalığa sığınan kediye ulaşarak yavru kediyi kucağına aldı. Kurtarılan yavru kedi veteriner hekim tarafından yapılan kontrolün ardından tekrar sokağa bırakıldı. - TRABZON

Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

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Şalpazarı, Trabzon, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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