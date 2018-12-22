Dereye Düşen Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı
2 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Karacasu
Deresi'ne düşen kediyi gören vatandaşlar, kedinin yüksek duvarlar nedeniyle kıyıya çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Akyazı İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri merdivenle indiği dereden kediyi çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:13 Kaynak: AA
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