Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Dereye Düşen Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Dereye Düşen Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Karacasu Deresi'ne düşen kediyi gören vatandaşlar, kedinin yüksek duvarlar nedeniyle kıyıya çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenle indiği dereden kediyi çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Karacasu, Sakarya, Akyazı, İtfaiye, Güncel
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