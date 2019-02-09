Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Kediyi Vatandaş Kurtardı

Dereye Düşen Kediyi Vatandaş Kurtardı

56 dakika önce

Gaziantep'in Nizip İlçesinde dereye düşüp mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Dereye Düşen Kediyi Vatandaş Kurtardı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip İlçesinde dereye düşüp mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Dereden gelen sesi duyan vatandaşlar, bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını fark etti. Demir bir merdiven getiren duyarlı vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkartarak özgürlüğüne kavuşturdu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı

Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum Nişanlısından Hamile Kalan Genç Kadın, Tuvalette Doğurduğu Bebeğini Klozete Atıp Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:43:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Kediyi Vatandaş Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]