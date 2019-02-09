Dereye Düşen Kediyi Vatandaş Kurtardı
56 dakika önce
Gaziantep'in Nizip İlçesinde dereye düşüp mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.
Gaziantep'in Nizip İlçesinde dereye düşüp mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.
Olay Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Dereden gelen sesi duyan vatandaşlar, bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını fark etti. Demir bir merdiven getiren duyarlı vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkartarak özgürlüğüne kavuşturdu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
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