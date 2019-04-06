Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Kişi Boğuldu

Dereye Düşen Kişi Boğuldu

58 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde asma köprüden suya düşen bir kişi boğuldu.

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde asma köprüden suya düşen bir kişi boğuldu.

İlçeye bağlı Yüksekova Mezrası'nda Çağlayan Deresi üzerindeki asma köprüden geçerken dengesini kaybeden Turan Toprak (48) suya düştü.

Vatandaşların kurtarma çabaları yetersiz kalınca AFAD ve UMKE ekiplerine haber verildi.

Dalgıç polislerin deredeki iki saatlik arama çalışmalarının ardından Toprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:05 Kaynak: AA

Çağlayan, Yüksekova, Sincik, Adıyaman, Güncel
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