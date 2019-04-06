Dereye Düşen Kişi Boğuldu
58 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde asma köprüden suya düşen bir kişi boğuldu.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde asma köprüden suya düşen bir kişi boğuldu.
İlçeye bağlı Yüksekova
Mezrası'nda Çağlayan
Deresi üzerindeki asma köprüden geçerken dengesini kaybeden Turan Toprak (48) suya düştü.
Vatandaşların kurtarma çabaları yetersiz kalınca AFAD
ve UMKE ekiplerine haber verildi.
Dalgıç polislerin deredeki iki saatlik arama çalışmalarının ardından Toprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:05 Kaynak: AA
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