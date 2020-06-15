Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kurtarılan köpeğin itfaiye ekipleriyle oynaması herkese gülümsetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü derenin kayalık ve çalılık bölümünde mahsur kalan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi'nde bir çiftçiye ait "Karabaş" adlı köpek, 10 metre yükseklikteki Sorgun Deresi'nin kayalık ve çalılık bölümüne düştü.

Köpeğini bulunduğu yerden çıkaramayan çiftçi, durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kurtarma operasyonu başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarılan köpeğin heyecanla itfaiye ekipleriyle oynaması herkese gülümsetti.