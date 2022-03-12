Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

12.03.2022 17:33
Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak'ın Karaman beldesinde, minik çocuk dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.

Zonguldak'ın Karaman beldesinde, minik çocuk dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez'e bağlı Karaman beldesinde yaşandı. İddiaya göre bir çocuğun köpeği dereye düştü. Köpeğinin dereye düştüğünü fark eden çocuk köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybederek dereye düşerek, dakikalarca derede çırpınmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipler çağrıldı.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu dereden kurtararak ailesine teslim etti. - ZONGULDAK

Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

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Zonguldak, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dereye düşen köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika


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