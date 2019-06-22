Son Dakika Haberleri: Dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

43 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dereye düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dereye düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Bülbül Deresi'nden köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan köpek yavrusunu kurtardı. Karnı doyurulan köpek yavrusu, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, Güncel
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