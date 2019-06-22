Dereye düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
43 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dereye düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:38 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde, dereye düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Bülbül Deresi'nden köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan köpek yavrusunu kurtardı. Karnı doyurulan köpek yavrusu, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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