Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti

16 dakika önce

Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybettiBURSA'da, maden araması yapan firmada çalışan Hurşit Kurşun (45), toprak kayması sonucu düştüğü derede hayatını kaybetti.

Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti

BURSA'da, maden araması yapan firmada çalışan Hurşit Kurşun (45), toprak kayması sonucu düştüğü derede hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Tüfekçikonak Mahalesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde maden araması yapan işçilerden Hurşit Kurşun, toprak kayması sonucu dereye düştü. Hızlı akan derede sürüklenen Hurşit Kurşun'u gören işçiler, yardım etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Dere kenarında yürüyen mahalle muhtarı Şahamettin Aykul, su içersindeki dallara takılmış cesedi görerek durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, cesedi dere içerisinden çıkarırken, işçinin mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

O anları anlatan muhtar Şahamettin Aykul, Sabah dere kenarında yürüyordum, derede insan kolu gördüm. Yakınlaştığımda ceset olduğunu fark ettim. Durumu jandarmaya bildirdim. Sabah maden işçileri çalışırken toprak kayması meydana gelmiş ve işçi dereye düşüp sürüklenmiş. Yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenip dala takılmış dedi.

İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dereye düşen maden işçisi hayatını kaybetti

İnegöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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