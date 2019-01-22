Dereye Düşen Müdür Yardımcısı Kayboldu
35 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek dereye düşen müdür yardımcısı kayboldu.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek dereye düşen müdür yardımcısı kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz
ilçesindeki Adanalıoğlu
Reşit Can Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nihat Kaylı (45), bir öğrencisi ile birlikte piknik yapmak amacıyla gittiği Kulak Mahallesi'ndeki pompa kanalı üzerinde dengesini kaybederek dereye düştü. Suda kaybolan Kaylı'nın bulunması için Mersin Emniyet Müdürlüğü
dalgıç ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve AFAD
ekiplerinin arama çalışması başlattığı bildirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:32 Kaynak: İHA
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