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Dereye düşen öğrenci hayatını kaybetti

32 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dereye kaçan topu yakalamak istediği esnada dengesini kaybederek düştüğü suda boğulan çocuk hayatını kaybetti.

Dereye düşen öğrenci hayatını kaybetti, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dereye kaçan topu yakalamak istediği esnada dengesini kaybederek düştüğü suda boğulan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Küçüksu köyünde bulunan dere kenarında meydana geldi. Küçüksu Ortaokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte top oynayan 6. sınıf öğrencisi Bulut Gökçek (11), dereye doğru giden topu yakalamak üzere koştuğu esnada dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre derede suyla boğuşan Bulut Gökçek'i kurtarmak isteyen bir arkadaşı da arkasından dereye atladı. Dereye atlayan öğrenci arkadaşlarının yardımıyla güçlükle sudan çıkarıldı. Ancak akıntıya kapılan Bulut Gökçek ise, kısa süre sonra gözden kayboldu. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen okulun öğretmenleri ve köylüler tarafından jandarma ekiplerine haber verilerek hemen arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda okulundan yaklaşık bir kilometre uzağındaki dere yatağında öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öğrenci Bulut Gökçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:44 Kaynak: İHA
Bitlis, Melih Gökçek, Tatvan, 3. Sayfa
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