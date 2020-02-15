Dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 5 metre yükseklikten kurumuş dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Foça Mahallesi Yerguzlar Caddesi ile Devrim Tunç Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Lami Ünal'ın yönetimindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak, 5 metre yükseklikten kurumuş Mut Deresi'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Ünal, merdiven yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Durumu ağır olan Ünal, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.